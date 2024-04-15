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08:08, 15 апреля 2024Мир

Стало известно о планах Британии выслать своих мигрантов в четыре страны

The Times: Британия обсудила с Арменией высылку мигрантов по схеме Руанды

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Британия обсудила с Арменией, Коста-Рикой, Кот-Д'Ивуаром и Ботсваной высылку нелегальных мигрантов из страны по той же схеме, что использовалась с Руандой. Об этом пишет The Times со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания правительственный документ.

Правительство Соединенного Королевства уже обращалось с просьбой о заключении подобной сделки к нескольким южноамериканским странам. Эквадор, Парагвай, Перу, Бразилия и Колумбия оказались «менее заинтересованы» в предложении.

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      Лина Пивоварова
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