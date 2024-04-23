Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:16, 23 апреля 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда рассказала о борьбе с наркотической зависимостью

Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Известная порноактриса Саша Бирт раскрыла влияние карьеры на ее жизнь. В подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube, модель рассказала, что работа в секс-индустрии спасла ее от наркотической зависимости.

«Порно буквально спасло мою жизнь, я начала работать в индустрии три года назад и тогда я была ужасной наркоманкой. Алкоголь и наркотики были каждый день и беспрерывно в моей жизни», — призналась звезда фильмов для взрослых.

«Раньше я ненавидела себя за свой образ жизни, потому что я очень хотела стать порнозвездой, если бы я продолжила так жить, я была бы просто ноунеймом», — сказала Бирт. Она отметила, что благодаря стремлению стать популярной порноактрисой обратилась за помощью в реабилитационный центр и смогла побороть зависимость. Звезда порно уточнила, что не употребляет запрещенные вещества уже 1021 день.

Ранее американская порноактриса Вайолет Майерс рассказала, что однажды из-за карьеры у нее разрушились отношения с бойфрендом. Она отметила, что хотя некоторых людей ее карьера раньше отторгала, сейчас окружающие, как правило, относятся к ее работе спокойно.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине переименуют 300 городов и сел, связанных с Россией. Теперь украинцы будут жить в Шампани и Ольвиополе

      Минобороны заявило о перехвате четырех снарядов РСЗО «Ольха» над регионом России

      В Германии предложили способ избежать замораживания конфликта на Украине

      Испуганному сексуальной активностью жены мужчине дали совет

      В российских компаниях пожаловались на бесполезных сотрудников

      Тарасова раскрыла секрет похудения

      Россиянам назвали эффективные способы избавиться от насекомых на даче

      Родственники иностранных наемников раскрыли их мотивацию ехать на Украину

      Apple рекомендовали немедленно создать дешевый iPhone

      Военкор оценил сроки возможного контрнаступления ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше