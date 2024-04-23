Порнозвезда рассказала о борьбе с наркотической зависимостью

Известная порноактриса Саша Бирт раскрыла влияние карьеры на ее жизнь. В подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube, модель рассказала, что работа в секс-индустрии спасла ее от наркотической зависимости.

«Порно буквально спасло мою жизнь, я начала работать в индустрии три года назад и тогда я была ужасной наркоманкой. Алкоголь и наркотики были каждый день и беспрерывно в моей жизни», — призналась звезда фильмов для взрослых.

«Раньше я ненавидела себя за свой образ жизни, потому что я очень хотела стать порнозвездой, если бы я продолжила так жить, я была бы просто ноунеймом», — сказала Бирт. Она отметила, что благодаря стремлению стать популярной порноактрисой обратилась за помощью в реабилитационный центр и смогла побороть зависимость. Звезда порно уточнила, что не употребляет запрещенные вещества уже 1021 день.

Ранее американская порноактриса Вайолет Майерс рассказала, что однажды из-за карьеры у нее разрушились отношения с бойфрендом. Она отметила, что хотя некоторых людей ее карьера раньше отторгала, сейчас окружающие, как правило, относятся к ее работе спокойно.