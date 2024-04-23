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16:14, 23 апреля 2024Бывший СССР

Премьер Грузии назвал наглыми политиков из ЕС и пообещал разрушить их ложь

Премьер Грузии Кобахидзе: закон об иноагентах разрушит ложь политиков из ЕС
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузинский закон об иностранных агентах разрушит ложь наглых политиков из Европейского союза (ЕС). Важные для внешней политики последствия от принятия в Грузии нового закона пообещал западным партнером премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его цитирует Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Сегодня европейские политики наглые именно потому, что существует замкнутый круг лжи. Этот замкнутый круг лжи необходимо разорвать, и законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязательно будет принят в трех чтениях, служит этой цели», — приводятся в публикации слова политика.

В этом контексте Кобахидзе отдельно высказался о деятельности главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля, раскритиковав его. По словам председателя правительства Грузии, своими заявлениями касательно закона об иноагентах, еврочиновник лезет во внутренние дела республики.

Ранее Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти страны не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, западные политики не смогли озвучить ни одного аргумента против его принятия.

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      Глеб Палехов
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