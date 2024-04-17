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17:10, 17 апреля 2024Бывший СССР

Власти Грузии заявили о нежелании отказываться от закона об иноагентах

Премьер Грузии Кобахидзе: мы не намерены отказываться от закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иноагентах. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Что же касается заявлений американских и европейских политиков, то очень жаль, что ни в одном из этих заявлений не было ни одного аргумента, повторяю, ни одного аргумента [против принятия законопроекта]. (...) В таких условиях соответствующие заявления не станут основанием для пересмотра нашего решения», — передаются слова главы грузинского правительства.

Он добавил, что речь идет в первую очередь о заявлениях генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и канцлера Германии Олафа Шольца.

О намерении властей страны вернуться к обсуждению законопроекта стало известно 3 апреля. По словам секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, решение о повторном внесении законопроекта было принято после обсуждения вопроса парламентским большинством с политсоветом партии.

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      Глеб Палехов
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