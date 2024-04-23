Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 23 апреля 2024Бывший СССР

Президент Литвы высказался о закрытии русских школ

Президент Литвы Науседа заявил, что русские школы нужно постепенно закрывать
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Русские школы в Литве нужно постепенно закрывать. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, передает «Sputnik Литва».

«Мы должны стремиться к интегративной системе образования. После создания реальных условий для изучения родного языка в литовских школах вопрос о русских школах будет решен постепенно и сам собой», — сказал президент.

Ранее в Сейме Литвы предложили запретить ввоз предметов с советской символикой. В проекте поправок к закону об административных правонарушениях уточнялось, что речь идет в том числе о ввозе и транзите литературы с советскими символами.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      Раскрыты страны с базами военной техники США для передачи Украине

      В Чехии поймали готовившего покушение на президента Словакии украинца

      Шойгу рассказал о ситуации на линии фронта

      Шойгу анонсировал повышение интенсивности ударов по объектам ВСУ

      В МИД Украины прокомментировали отказ в консульских услугах за границей

      Зеленский обсудил с Сунаком конфискацию российских активов

      Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

      Шольц запретил Путину ссылаться на Канта

      Обнаружена крупнейшая черная дыра в Млечном Пути

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше