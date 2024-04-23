Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, сражавшихся на стороне ВСУ

Наемники из Колумбии отправляются сражаться на Украину на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в надежде на большие деньги, рассказали их родственники в разговоре с РИА Новости. Они также сообщили, что после гибели наемников не могут вернуть их тела.

Так, по словам двоюродного брата бывшего профессионального военного Харрисона Астудильо, основной мотивацией для многих колумбийцев являются деньги из-за плохой экономической ситуации в стране. Родственник также отметил, что у семьи до сих пор не получилось получить тело погибшего с Украины.

Супруга одного из наемников по имени Лаура рассказала, что ее мужа ослепили зарплатой 5 тысяч долларов в месяц. Она добавила, что ей вернули тело родственника. «У многих семей их родные числятся пропавшими без вести», — высказалась женщина.

Ранее на Украине погиб американский наемник Ян Бердетт. Он служил в подразделении The Chosen в составе 59-й ОМБр ВСУ, которая была основана в июне 2023 года отставным американским военным Райаном О'Лири