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19:46, 23 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали веский повод прекратить телефонный разговор

Эксперт Фомин посоветовал проверять, какие разрешения запрашивают приложения

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Россиянам рассказали, как защититься от мошенников, звонящих от имени представителей страховой компании и предлагающих заменить полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Эти способы перечислил руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин в разговоре с «Лентой.ру».

Отмечается, что злоумышленники звонят потенциальным жертвам и побуждают их установить сторонние приложения. Именно с их помощью мошенники могут завладеть деньгами. Фомин напомнил, что программы и приложения необходимо скачивать только в официальных магазинах.

«Если собеседник по телефону ссылается на Минздрав, стоит прекратить разговор и перезвонить на горячую линию ведомства для уточнения информации», — назвал еще один веский повод положить трубку специалист.

Кроме того, владельцев смартфонов призвали проверить, какие разрешения запрашивают уже установленные или новые приложения. В случае если у программы есть ненужные, по мнению пользователя, разрешенные функции, то их безопаснее отключить. Также Фомин посоветовал установить антивирус, чтобы отследить опасную программу.

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Ранее стало известно, что злоумышленники звонят под видом сотрудников страховых компаний и сообщают владельцу полиса ОМС, что его нужно заменить. Для этого они предлагают скачать поддельное приложение Минздрава и ввести личные данные, якобы необходимые для оформления нового документа. Однако с помощью этой программы злоумышленники получают удаленный доступ к устройству жертвы и, как следствие, к его денежным средствам.

До этого россиян предупредили, что в Telegram появился новый вид мошенничества. Злоумышленники пишут от лица сотрудников техподдержки и сообщают об оставленной пользователем заявке об удалении аккаунта. Чтобы отменить действие, им предлагается заполнить форму, которая в действительности является фишинговым сайтом.

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      Мария Большакова
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