Россиянам назвали веский повод прекратить телефонный разговор

Эксперт Фомин посоветовал проверять, какие разрешения запрашивают приложения

Россиянам рассказали, как защититься от мошенников, звонящих от имени представителей страховой компании и предлагающих заменить полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Эти способы перечислил руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин в разговоре с «Лентой.ру».

Отмечается, что злоумышленники звонят потенциальным жертвам и побуждают их установить сторонние приложения. Именно с их помощью мошенники могут завладеть деньгами. Фомин напомнил, что программы и приложения необходимо скачивать только в официальных магазинах.

«Если собеседник по телефону ссылается на Минздрав, стоит прекратить разговор и перезвонить на горячую линию ведомства для уточнения информации», — назвал еще один веский повод положить трубку специалист.

Кроме того, владельцев смартфонов призвали проверить, какие разрешения запрашивают уже установленные или новые приложения. В случае если у программы есть ненужные, по мнению пользователя, разрешенные функции, то их безопаснее отключить. Также Фомин посоветовал установить антивирус, чтобы отследить опасную программу.

Ранее стало известно, что злоумышленники звонят под видом сотрудников страховых компаний и сообщают владельцу полиса ОМС, что его нужно заменить. Для этого они предлагают скачать поддельное приложение Минздрава и ввести личные данные, якобы необходимые для оформления нового документа. Однако с помощью этой программы злоумышленники получают удаленный доступ к устройству жертвы и, как следствие, к его денежным средствам.

До этого россиян предупредили, что в Telegram появился новый вид мошенничества. Злоумышленники пишут от лица сотрудников техподдержки и сообщают об оставленной пользователем заявке об удалении аккаунта. Чтобы отменить действие, им предлагается заполнить форму, которая в действительности является фишинговым сайтом.