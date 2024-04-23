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18:03, 23 апреля 2024Экономика

Россиянам посоветовали не ездить со спущенными шинами

Эксперт Погуляев: эксплуатация автомобиля со спущенной шиной приведет к поломке

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Длительная езда на автомобиле со спущенной шиной может привести к негативным последствиям. Об этом «Газете.Ru» заявил собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

Он объяснил, что через некоторое время такую покрышку можно будет выбросить. Эксплуатация шины на пониженном относительно нормы давлении может грозить двумя последствиями. Во-первых, герметизирующий слой, который удерживает воздух, перестанет выполнять свою функцию, потому что будет испорчен. Во-вторых, может произойти разрушение каркаса, что приведет к выходу покрышки из строя.

Погуляев заявил, что проверку давления нужно проводить каждый месяц, а при необходимости чаще. Это можно сделать самостоятельно с помощью манометра, или воспользоваться услугами шиномонтажной мастерской.

Ранее технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов дал россиянам совет по хранению зимней резины. По его словам, срок эффективной эксплуатации любой сезонной резины зависит от того, насколько правильно она хранится. Шины необходимо правильно подготовить к долгому простою. Не менее важно выбирать правильное место для размещения резины.

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      Мария Черкасова
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