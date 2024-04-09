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03:13, 9 апреля 2024Экономика

Автолюбителям дали советы по хранению зимней резины

Автоэксперт Рязанов: колеса на дисках лучше хранить в подвешенном состоянии

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Срок эффективной эксплуатации любой сезонной резины зависит от того, насколько правильно она хранится в то время, пока не используется, отметил технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов. Советы по хранению он дал автолюбителям в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что шины необходимо правильно подготовить к долгому простою. По его словам, стоит обязательно вымыть и просушить покрышки, особенно эксплуатируемые в регионах с большим объемом реагентов на проезжих частях в зимний период.

Не менее важно выбирать правильное место для размещения резины. Так, колеса на дисках лучше хранить в подвешенном состоянии, без них — ставить вертикально или складывать друг на друга.

Оптимальными условиями для сохранности эластичности покрышек и их эффективного сцепления с дорожным покрытием считаются отсутствие прямых солнечных лучей, то есть закрытое пространство, температурный режим в границах от плюс 10 до 25 градусов при влажности не более 60-80 процентов

Максим Рязановавтоэксперт

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Центральной России о том, что пришло время для замены зимней резины на летнюю.

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      Екатерина Смирная
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