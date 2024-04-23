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10:33, 23 апреля 2024Путешествия

Россиянам посоветовали не летать с Turkish Airlines из-за недопуска на рейсы

Посольство РФ в Турции посоветовало не летать с Turkish Airlines

Фото: Unsplash

Российским путешественникам посоветовали не летать с Turkish Airlines из-за частых недопусков на рейсы в страны Латинской Америки. Об этом заявили в посольстве РФ в Турции, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В диппредставительстве назвали проблему серьезной и рекомендовали соотечественникам «взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании». Также посольство намерено опубликовать 23 апреля рекомендации для россиян, столкнувшихся с ущемлением их прав в аэропортах Турции.

Ранее в апреле стало известно, что россиян массово перестали пускать в страны Латинской Америки из Турции. За последний месяц число таких случаев достигло тысячи.

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      Марк Успенский
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