Россиянин захватил самолет в аэропорту Сочи и пригрозил поджечь себя

Mash: москвич ворвался в самолет в Сочи, пригрозил взрывом и попал на видео

Житель Москвы захватил самолет в аэропорту Сочи, пригрозил взорвать борт и поджечь себя. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash.

По данным источника, 23 апреля 31-летний москвич по имени Алексей выбежал из здания авиагавани на взлетно-посадочную полосу и ворвался в Airbus A320, который готовился к вылету в Санкт-Петербург. Мужчина закричал, чтобы к нему никто не подходил под угрозой взрыва.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина пытался зажигалкой подпалить свою одежду и обивку в салоне. Он не реагировал на просьбы успокоиться и прекратить свои действия. Затем мужчина расстегнул джинсы, засунул в них зажигалку и пообещал поджечь себя.

Пассажиров в салоне еще не было, борт только готовили к отправке. В итоге охрана скрутила дебошира и передала полиции. Уточняется, что самолет должен был вылететь в 16:25, но его задержали на три часа.

В Великобритании пассажир British Airways поскользнулся на луже ликера в аэропорту и получил черепно-мозговую травму. Мужчина потерял бизнес и возможность работать, из-за чего решил засудить авиакомпанию на полмиллиарда рублей.