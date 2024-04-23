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18:16, 23 апреля 2024Культура

Российская поэтесса запретит поддержавшим ВСУ бардам использовать свои стихи

Поэтесса Мориц запретит использовать свои стихи помогавшим ВСУ бардам Никитиным
Юнна Мориц

Юнна Мориц. Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Российская поэтесса Юнна Мориц намерена запретить использовать свои стихи бардам Сергею и Татьяне Никитиным, поддержавшим Вооруженные силы Украины (ВСУ). Слова Мориц приводит «Регнум».

Поэтесса заявила, что уже обратилась к юристам. «Работают над тем, чтобы запретить Никитиным по всему миру исполнять песни на мои стихи», — пояснила она.

Ранее стало известно, что знаменитые в СССР артисты, авторы хита «Большой секрет для маленькой компании» участвуют в фестивале в Черногории, организованном уехавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой. Кроме того, Никитины принимают участие в организации «Настоящая Россия», созданной для помощи Украине. До этого барды осудили начало специальной военной операции и переехали в США.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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