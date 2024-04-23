Российский стилист назвал куртки-кимоно трендом весны

Российский стилист Алеко Надирян назвал куртки-кимоно и бомберы трендом весны

Российский стилист Алеко Надирян в Telegram перечислил трендовую верхнюю одежду на весну 2024 года.

Так, эксперт назвал актуальными пальто-пиджаки и объемные бомберы. «Особенно мне нравится, когда из-под бомбера выглядывает пиджак. Смотрится очень круто», — отметил он.

В то же время популярными останутся кожаные плащи в ретроэстетике и куртки-тренчи в стиле бренда Miu Miu прямого силуэта или зауженные книзу. Кроме того, в список также вошли куртки-кимоно, вдохновленные традиционной японской одеждой. «Это модель свободного кроя, с запахом, без пуговиц и с поясом», — пояснил специалист.

Ранее Алеко Надирян также назвал странный тренд в одежде в 2024 году. Так, он заявил, что многие инфлюэнсеры стали носить нарочито мятые предметы гардероба.