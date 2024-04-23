Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:31, 23 апреля 2024Ценности

Российский стилист назвал куртки-кимоно трендом весны

Российский стилист Алеко Надирян назвал куртки-кимоно и бомберы трендом весны

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Российский стилист Алеко Надирян в Telegram перечислил трендовую верхнюю одежду на весну 2024 года.

Так, эксперт назвал актуальными пальто-пиджаки и объемные бомберы. «Особенно мне нравится, когда из-под бомбера выглядывает пиджак. Смотрится очень круто», — отметил он.

В то же время популярными останутся кожаные плащи в ретроэстетике и куртки-тренчи в стиле бренда Miu Miu прямого силуэта или зауженные книзу. Кроме того, в список также вошли куртки-кимоно, вдохновленные традиционной японской одеждой. «Это модель свободного кроя, с запахом, без пуговиц и с поясом», — пояснил специалист.

Ранее Алеко Надирян также назвал странный тренд в одежде в 2024 году. Так, он заявил, что многие инфлюэнсеры стали носить нарочито мятые предметы гардероба.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      «Ничего себе, пашем!» Российские чиновники забыли выключить микрофон во время перерыва на заседании. Что они сказали?

      Россиянам назвали самые модные вещи в гардеробе на весну

      Пользователи потеряли интерес к Apple Vision Pro

      Кинокритик назвал главную опасность для Кологривого

      Энн Хэтэуэй призналась в принудительных поцелуях на кастинге в Голливуде

      В Совбезе заявили о намерении усилить взаимодействие по линии спецслужб с КНР

      Канадская оборонная компания предложила поставить Германии технику для Украины

      Россияне стали массово бронировать отели для богачей в Турции

      Бывший чемпион UFC пожаловался на «медленную смерть» США

      Раскрыта судьба уникальных российских изобретений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше