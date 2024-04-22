Российский стилист назвал мятую одежду трендом

Российский стилист Алеко Надирян назвал нарочито мятую одежду трендом

Российский стилист Алеко Надирян в Telegram назвал странный тренд в одежде в 2024 году.

По словам эксперта, многие инфлюэнсеры стали носить нарочито мятые предметы гардероба. Кроме того, данный модный прием переняли западные знаменитости, которые не боятся оказаться перед камерами папарацци в домашних нарядах, добавил он.

«Странный тренд, конечно, но экономит время. В некоторых случаях выглядит стильно», — заявил автор поста. При этом специалист отметил, что, на его взгляд, соотечественники больше заботятся о том, как выглядят на публике.

Ранее Надирян также назвал «дедовский» стиль трендом сезона. Так, текущей весной дизайнеры сделали ставку на направление grandpa style в одежде, который предполагает выбор винтажных вещей, обычно ассоциирующихся с гардеробом пожилых людей.