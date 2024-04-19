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12:43, 19 апреля 2024Ценности

Российский стилист назвал «дедовский» стиль трендом сезона

Российский стилист Алеко Надирян назвал «дедовские» вещи трендом весны

Фото: Dhruv Patel / Unsplash

Российский стилист Алеко Надирян назвал «дедовский» стиль трендом сезона. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, текущей весной дизайнеры сделали ставку на направление grandpa style в одежде, который предпологает выбор винтажных вещей, обычно ассоциирующихся с гардеробом пожилых людей.

«Моя любимая вещь из дедушкиного гардероба — рыбацкий жилет с карманами карго в стиле [члена комитета Госдумы по просвещению Анатолия] Вассермана», — заявил стилист.

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При этом сочетать упомянутое изделие эксперт посоветовал с широкими джинсами или спортивными штанами без лампасов, а также с белой рубашкой и классическими брюками. «Кроме того, он может стать крутым фэшн-компаньоном для маленького черного платья или платья-рубашки», — заключил Надирян.

В феврале у молодежи оказались популярны «бабушкины» трусы. Речь шла о моделях с высокой посадкой, которые полностью прикрывают ягодицы. Оказалось, что представители поколения Z и миллениалы (поколение Y) решили отказаться от неудобных стрингов.

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      Екатерина Ештокина
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