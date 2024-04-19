Российский стилист назвал «дедовский» стиль трендом сезона

Российский стилист Алеко Надирян назвал «дедовские» вещи трендом весны

Российский стилист Алеко Надирян назвал «дедовский» стиль трендом сезона. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, текущей весной дизайнеры сделали ставку на направление grandpa style в одежде, который предпологает выбор винтажных вещей, обычно ассоциирующихся с гардеробом пожилых людей.

«Моя любимая вещь из дедушкиного гардероба — рыбацкий жилет с карманами карго в стиле [члена комитета Госдумы по просвещению Анатолия] Вассермана», — заявил стилист.

При этом сочетать упомянутое изделие эксперт посоветовал с широкими джинсами или спортивными штанами без лампасов, а также с белой рубашкой и классическими брюками. «Кроме того, он может стать крутым фэшн-компаньоном для маленького черного платья или платья-рубашки», — заключил Надирян.

В феврале у молодежи оказались популярны «бабушкины» трусы. Речь шла о моделях с высокой посадкой, которые полностью прикрывают ягодицы. Оказалось, что представители поколения Z и миллениалы (поколение Y) решили отказаться от неудобных стрингов.