«Бабушкины» трусы оказались популярными у молодежи

Производители нижнего белья зафиксировали спрос на «бабушкины» трусы. Об этом пишет New York Post.

Речь идет о моделях с высокой посадкой, которые полностью прикрывают ягодицы. Оказалось, что представители поколения Z и миллениалы (поколение Y) решили отказаться от неудобных стрингов. «В сезон Дня святого Валентина покупатели обычно приобретают более сексуальные вещи. Но в этом году мы видим, что продажи стрингов немного снизились по сравнению с прошлым годом», — рассказала старший дизайнер марки нижнего белья Adore Me Кэтрин Рэмбо.

Специалист по акушерству и гинекологии Мелин Чуанг связывает популярность данного тренда с его безопасностью. По ее мнению, «бабушкины» трусы обеспечивают интимным частям тела полную защиту, в отличие от стрингов, которые могут привести к микроразрывам кожи, инфекциям мочевыводящих путей и бактериальному вагинозу.

При этом блогеры признались, что обращают внимание на комфорт в носке. Так, 24-летняя инфлюэнсерша Накья Джой из Калифорнии рассказала журналистам, что любовь к трусам с высокой посадкой никак не повлияла на ее личную жизнь. «Мой парень знает, что я люблю одеваться так, чтобы было удобно», — объяснила она.

С ее мнением также согласилась 28-летняя пользовательница социальных сетей Колби Тейлор из Нью-Йорка. «Ненавижу стринги. Я надеваю уютную обувь, когда выхожу на улицу в модном наряде, а уютное нижнее белье я ношу каждый день», — заявила девушка.

В январе стало известно, что «дедовский» стиль одежды стал модным у молодежи и старшего поколения.