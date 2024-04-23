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20:00, 23 апреля 2024Силовые структуры

Российский заключенный получил от девушки телефон и спрятал его в заднем проходе

Мужчина пытался пронести телефон в колонию, спрятав его в заднем проходе

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге заключенный пытался пронести телефон в колонию, спрятав его в заднем проходе. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 23 апреля, сообщила пресс-секретарь петербургских судов Дарья Лебедева.

По ее данным, девушка приехала к одному из заключенных на длительное свидание и привезла с собой телефон. Мужчина, получив предназначенную для него технику, решил спрятать ее в одной из естественных полостей тела и таким образом пронести на территорию колонии, однако при его обыске сработал металлодетектор. Извлекать телефон заключенному помогали врачи.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 19.12 («Передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания») КоАП РФ.

Ранее один из заключенных колонии в Забайкальском крае пропагандировал запрещенное в России экстремистское международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) и попался.

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      Олеся Мицкевич
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