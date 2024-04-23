Слесарь из Тулы выиграл миллион рублей в лотерею

Слесарь из Тулы Александр Кульков выиграл миллион рублей в лотерею

Слесарь механосборочных работ из Тулы выиграл крупную сумму в моментальную лотерею после двух лет игры. Об этом сообщает местный портал «Тульские известия».

Россиянин Александр Кульков, который занимается любительской археологией, купил несколько билетов и неожиданно выиграл миллион рублей. По словам Кулькова, он приобрел счастливый билет в киоске в торговом центре, начал стирать защитный слой прямо у кассы и увидел выигрышную комбинацию. Покупкой билета он хотел поднять себе настроение.

Победитель рассказал, что сейчас находится в поисках нового места работы. На призовые средства он планирует закрыть кредиты и приобрести новый автомобиль.

Ранее появилась информация, что житель Курской области Евгений Прозоров стал обладателем крупной суммы денег благодаря лотерее.