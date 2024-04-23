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18:35, 23 апреля 2024Моя страна

Слесарь из Тулы выиграл миллион рублей в лотерею

Слесарь из Тулы Александр Кульков выиграл миллион рублей в лотерею

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Слесарь механосборочных работ из Тулы выиграл крупную сумму в моментальную лотерею после двух лет игры. Об этом сообщает местный портал «Тульские известия».

Россиянин Александр Кульков, который занимается любительской археологией, купил несколько билетов и неожиданно выиграл миллион рублей. По словам Кулькова, он приобрел счастливый билет в киоске в торговом центре, начал стирать защитный слой прямо у кассы и увидел выигрышную комбинацию. Покупкой билета он хотел поднять себе настроение.

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Победитель рассказал, что сейчас находится в поисках нового места работы. На призовые средства он планирует закрыть кредиты и приобрести новый автомобиль.

Ранее появилась информация, что житель Курской области Евгений Прозоров стал обладателем крупной суммы денег благодаря лотерее.

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      Майя Пономаренко
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