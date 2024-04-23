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16:30, 23 апреля 2024Интернет и СМИ

Снявшийся в «Доме-2» блогер пожаловался на насмешки от коллег

Блогер Рындыч заявил, что из-за участия в «Доме-2» подвергался насмешкам

Кадр: РЫНДЫЧ / YouTube

Известный российский блогер Григорий Рындыч, снявшийся в реалити-шоу «Дом-2», заявил, что после ухода с проекта подвергался насмешкам от знакомых. Негативное последствие участия в шоу он раскрыл в подкасте блогера Амирана Сардарова, видео доступно на YouTube.

«В период, когда я с "Дома-2" пришел, я был разбит, раздавлен жестко. Потому что хейт. [Подкалывали] все», — пожаловался Рындыч. Он отметил, что после съемок в реалити-шоу над ним постоянно шутили знакомые и коллеги.

В итоге блогер уволился и переехал из Краснодара в Новороссийск. Там он устроился на новую работу.

Ранее Рындыч рассказал, как строились отношения между участниками «Дома-2» за кадром. По словам блогера, перед съемками его и других мужчин попросили выбрать девушек, за которыми они будут ухаживать во время проекта.

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      Маргарита Щигарева
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