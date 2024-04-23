Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:20, 23 апреля 2024Из жизни

Спортсмен споткнулся о бездомную кошку и остался парализованным

В Китае спортсмен споткнулся о кошку, получил переломы и остался парализованным

Фото: Nir Elias / Reuters

Спортсмен-любитель из Китая остался парализованным после того, как споткнулся о бездомную кошку на площадке для бадминтона. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии У играл в бадминтон на спортивной площадке в городе Шанхай, когда случайно приземлился на кошку после прыжка. Игрок потерял равновесие и упал. В больнице у него диагностировали сложные переломы и паралич правой ноги.

Выяснилось, что кошка, о которую споткнулся У, уже некоторое время жила на территории стадиона для бадминтона. Ее подкармливал работник стадиона по фамилии Сяо. Кроме того, мужчина купал животное и возил его к ветеринару. Пострадавший подал в суд на Сяо и его работодателя, потребовав компенсацию за причиненный ущерб в размере 350 тысяч юаней (4,6 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Дичь какая Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Дичь какаяРоссияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
11 апреля 2021
Перепись хвостатых. В России посчитают домашних животных
Перепись хвостатых.В России посчитают домашних животных
24 декабря 2021

Суд признал Сяо владельцем кошки. В ответ он заявил, что хоть и ухаживал за животным, но все же не был его хозяином. Кроме того, он сказал, что не находился с кошкой в момент происшествия и не следил за ее передвижениями.

Суд отклонил заявления Сяо и постановил, что владельцы должны нести ответственность за питомцев. Его обязали выплатить компенсацию пострадавшему в размере 240 тысяч юаней (3,1 миллиона рублей). Согласно постановлению суда, если Сяо не выполнит требование, часть компенсации должен будет выплатить его работодатель, которому принадлежит площадка для бадминтона.

Ранее сообщалось, что в городе Анива на Дальнем Востоке бездомный кот в третий раз за три года сам пришел лечиться в ветклинику. Врачи уже ждали животное и даже не очень сильно удивились.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России впервые заявило об уничтожении установки ЗРК MIM-23 HAWK

      Россиянам назвали самые аварийные автомобили

      Россиянам раскрыли способы выглядеть стильно в 2024 году

      Президент Ирана пригрозил ничего не оставить от Израиля в случае атаки

      Спортсмен споткнулся о бездомную кошку и остался парализованным

      В Молдавии провели обыски у 150 оппозиционеров

      Российские военные взяли под контроль опорные пункты ВСУ у Клещеевки

      Улетевший в межзвездное пространство «Вояджер-1» ожил

      В Минздраве объяснили попадание йода под ограничения

      Издательство АСТ остановило продажи двух книг из-за предупреждения прокуратуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше