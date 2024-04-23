Спортсмен споткнулся о бездомную кошку и остался парализованным

В Китае спортсмен споткнулся о кошку, получил переломы и остался парализованным

Спортсмен-любитель из Китая остался парализованным после того, как споткнулся о бездомную кошку на площадке для бадминтона. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии У играл в бадминтон на спортивной площадке в городе Шанхай, когда случайно приземлился на кошку после прыжка. Игрок потерял равновесие и упал. В больнице у него диагностировали сложные переломы и паралич правой ноги.

Выяснилось, что кошка, о которую споткнулся У, уже некоторое время жила на территории стадиона для бадминтона. Ее подкармливал работник стадиона по фамилии Сяо. Кроме того, мужчина купал животное и возил его к ветеринару. Пострадавший подал в суд на Сяо и его работодателя, потребовав компенсацию за причиненный ущерб в размере 350 тысяч юаней (4,6 миллиона рублей).

Суд признал Сяо владельцем кошки. В ответ он заявил, что хоть и ухаживал за животным, но все же не был его хозяином. Кроме того, он сказал, что не находился с кошкой в момент происшествия и не следил за ее передвижениями.

Суд отклонил заявления Сяо и постановил, что владельцы должны нести ответственность за питомцев. Его обязали выплатить компенсацию пострадавшему в размере 240 тысяч юаней (3,1 миллиона рублей). Согласно постановлению суда, если Сяо не выполнит требование, часть компенсации должен будет выплатить его работодатель, которому принадлежит площадка для бадминтона.

Ранее сообщалось, что в городе Анива на Дальнем Востоке бездомный кот в третий раз за три года сам пришел лечиться в ветклинику. Врачи уже ждали животное и даже не очень сильно удивились.

