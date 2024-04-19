В российском городе кот сам в третий раз пришел к ветеринарам лечиться

На Дальнем Востоке кот в третий раз за три года пришел в ветклинику на лечение

В городе Анива на Дальнем Востоке бездомный кот в третий раз за три года сам пришел лечиться в ветклинику. Об этом сообщает РИА Новости.

Необычный случай произошел на станции по борьбе с болезнями животных. Ведущий врач станции Максим Шулик рассказал, что кота впервые подобрали на дороге три года назад. «Вид он имел довольно потрепанный: видно было, что давно не ел. Когда кота привезли на ветстанцию, первым делом напоили и накормили. Потом за месяц привели в порядок Черныша (такую кличку мы дали бездомному найденышу за черный окрас): отмыли, подстригли, обработали от блох и глистов, провели полный курс вакцинации», — объяснил ветеринар. Всего через месяц кот сам ушел со станции.

Однако через год в апреле Черныш вернулся на лечение. Кота снова откормили, отмыли, подлечили. После всех необходимых процедур кот, как и за год до этого, исчез.

«Но и в этом году, в начале апреля, наш старый знакомый пришел в свой "санаторий". Он будто знал, что ему (как постоянному клиенту) обеспечено бесплатное питание, проживание и лечение. У нас он пробудет по традиции до конца месяца», — рассказал Шулик.

Сотрудники станции не знают, как Черныш выживает остальное время года. Однако ветеринары уверены, что и следующей весной кот навестит их. Теперь его появление на станции знаменует для ветеринаров начало весны и тепла.

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