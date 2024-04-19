Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:39, 19 апреля 2024Из жизни

В российском городе кот сам в третий раз пришел к ветеринарам лечиться

На Дальнем Востоке кот в третий раз за три года пришел в ветклинику на лечение

Фото: Krismas / Unsplash

В городе Анива на Дальнем Востоке бездомный кот в третий раз за три года сам пришел лечиться в ветклинику. Об этом сообщает РИА Новости.

Необычный случай произошел на станции по борьбе с болезнями животных. Ведущий врач станции Максим Шулик рассказал, что кота впервые подобрали на дороге три года назад. «Вид он имел довольно потрепанный: видно было, что давно не ел. Когда кота привезли на ветстанцию, первым делом напоили и накормили. Потом за месяц привели в порядок Черныша (такую кличку мы дали бездомному найденышу за черный окрас): отмыли, подстригли, обработали от блох и глистов, провели полный курс вакцинации», — объяснил ветеринар. Всего через месяц кот сам ушел со станции.

Однако через год в апреле Черныш вернулся на лечение. Кота снова откормили, отмыли, подлечили. После всех необходимых процедур кот, как и за год до этого, исчез.

«Но и в этом году, в начале апреля, наш старый знакомый пришел в свой "санаторий". Он будто знал, что ему (как постоянному клиенту) обеспечено бесплатное питание, проживание и лечение. У нас он пробудет по традиции до конца месяца», — рассказал Шулик.

Сотрудники станции не знают, как Черныш выживает остальное время года. Однако ветеринары уверены, что и следующей весной кот навестит их. Теперь его появление на станции знаменует для ветеринаров начало весны и тепла.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Ранее сообщалось, что в США кошка сбежала от хозяйки, пять лет провела на улице и выжила. Питомица по кличке Фейя пропала в 2019 году.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Мигранта, зарезавшего москвича из-за парковки, задержали. Он успел доехать до Ростовской области

      Стала известна доля недовольных своими выходными россиян

      Михалков признался в сожалении по поводу отъезда талантливых артистов из России

      Фигуристы из США получили шоколадные золотые медали за командный турнир ОИ

      В США назвали две причины превосходства России на поле боя

      В Москве ветер начал сносить деревья

      Шойгу поручил поставить системы защиты танков в зону СВО

      В ЕС ответили на упрек Трампа по военной помощи Украине

      Хакеры из Anonymous заявили о взломе базы данных ЦАХАЛ

      В Казахстане полностью запретили вейпы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше