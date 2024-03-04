Пропавшая домашняя кошка пять лет провела на улице и выжила

WCIV: в США пропавшая кошка воссоединилась с хозяйкой спустя пять лет

В США кошка сбежала от хозяйки, пять лет провела на улице и выжила. Об этом сообщает WCIV.

Домашняя кошка по кличке Фейя пропала в 2019 году. Она сбежала от хозяйки Александры Стразерс в городе Маунт-Плезант, штат Южная Каролина. «Я так и не смогла понять, что именно с ней случилось. Но мне пришлось смириться с этим, чтобы я смогла жить дальше», — призналась женщина. Через некоторое время безуспешных поисков она переехала в другое место в том же штате.

Хозяйка уже давно потеряла надежду на возвращение кошки, когда в феврале 2024 года внезапно узнала, что ее нашли на улице. Фейю обнаружили на острове Джонс, примерно в 24 километрах от дома, из которого она сбежала. Ее отнесли в ветеринарную клинику, и благодаря микрочипу специалистам удалось связаться со Стразерс. Вскоре хозяйка воссоединилась с питомцем.

Отмечается, что несмотря на долгую жизнь вне дома, Фейя осталась такой же игривой, как раньше. Кроме того, она практически полностью здорова, не считая повреждений кожных покровов и отсутствия шерсти на некоторых участках тела, что может быть реакцией на стресс или аллергией на укусы блох.

Стразерс планирует обратиться к ветеринару в ближайшее время и помочь Фейе полностью восстановиться. «Моя задача — вернуть ее к нормальной жизни — чтобы она стала той пушистой, пухлой кошечкой, которой она была раньше», — сказала журналистам счастливая хозяйка.

Ранее сообщалось, что семья из Северной Ирландии нашла потерявшегося кота через четыре года после его исчезновения из дома в другой стране. Хозяева забрали питомца домой.

