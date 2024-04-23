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19:49, 23 апреля 2024Бывший СССР

Названа цель планов усилить удары по украинской инфраструктуре

Военный эксперт Глазунов: усиление ударов по Украине снизит ее боеспособность
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Усиление ударов по инфраструктуре Украины снизит боеспособность страны, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Цель таких планов со стороны России он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Если мы будем уничтожать склады боеприпасов, на Украине вообще не останется ни снарядов, ни патронов, ни какого-то оружия, ни запчастей для ремонта танков, ни машин — ничего. Мы же будем наносить удары по складам, где будет храниться все. Пускай американцы поставляют любое оружие. Если мы, как сейчас, ежедневно будем наносить удары по этой тыловой инфраструктуре, то фронт останется без обеспечения. Не будет ни продуктов питания, не будет ни снарядов, ни патронов, ни пулеметов, ни тяжелой артиллерии, ни бензина, ни солярки для танков, это все встанет, заглохнет. Во-вторых, разрушаем мосты, дороги, склады», — сказал он.

Это нормальное ведение боевых действий — разрушать инфраструктуру противника, чтобы он испытывал дефицит всего, что позволит ему вести военные действия

Олег Глазуноввоенный эксперт

Ранее 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские силы повысят интенсивность ударов по украинской территории. По его словам, они будут наноситься по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. «Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации», — добавил глава военного ведомства.

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