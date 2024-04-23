Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 23 апреля 2024Россия

Шойгу анонсировал повышение интенсивности ударов по объектам ВСУ

Шойгу: ВС России повысят интенсивность ударов по логистическим центрам ВСУ

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России повысят интенсивность ударов по объектам на Украине. Они будут наноситься по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, уточнил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства. Текст его выступления опубликован в Telegram-канале Минобороны.

«Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации», — заверил министр, подчеркнув что высокий боевой потенциал армии помогает не дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) удержать линию обороны.

По данным Шойгу, с начала проведения СВО Украина потеряла почти полмиллиона военнослужащих. При этом потери России министр не озвучил.

За апрель, как ранее сообщал Шойгу, ВС России нанесли почти 200 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики Украины. Помимо 190 групповых ударов, армия России также нанесла два массированных удара по Украине высокоточным оружием и беспилотниками.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      В российском городе задержали священника за иконы с Бандерой

      В России начали печь хлеб из мух

      В Днепропетровске и Запорожье произошли взрывы

      Применение ВСУ кассетного оружия из Болгарии захотели обсудить в ООН

      Россияне рассказали о планах на майские праздники

      Бывший депутат Госдумы рассказал о настоящей матери детей Пугачевой и Галкина

      Шойгу заявил о расширении зоны контроля ВС России в ДНР

      Эрдоган заявил о новом порядке в Закавказье

      Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше