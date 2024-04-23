Учителя православной гимназии обвинили в травле мальчика с «бесами в волосах»

В Перми мать ученика православной гимназии обвинила педагога в травле

В Перми мать второклассника местной православной гимназии обвинила одного из педагогов в травле ее сына. Об этом сообщает Ura.ru.

Как рассказала россиянка изданию, учительница требовала подстричь ребенка, заявляя, что в его волосах «живут бесы». По ее словам, педагог стыдила мальчика за прическу перед всем классом, а также отказывалась брать на экскурсии и впускать на уроки. «На одной из общих встреч с руководством школы педагог честно сказала, что не видит в моем сыне ребенка. Ничего с собой поделать не может», — утверждает мать мальчика.

Она поделилась, что в первом классе проблем не наблюдалось, но в декабре 2023 года ребенка не пустили в класс, и он пять часов просидел в коридоре, записывая урок с лавочки. Со слов матери мальчика, педагог объяснила, что таким образом наказала ученика за вранье после того, как он якобы не дал родителям дневник на подпись.

Как пишет издание, преподавательница не общается с матерью ребенка, исключив ее из всех родительских чатов и не отвечая звонки. Когда родительница потребовала от гимназии официальных объяснений, ситуация усугубилась, и педагог с целью перевоспитания начала называть ребенка именем святого, затем «маленьким предателем, который ведет себя как мать», а позже заявила, что школьника не существует, и престала его замечать.

По информации Ura.ru, в результате стресса у ребенка начались неврологические проблемы. «Нам прямо говорят в гимназии — ищите другую школу. Но осталось месяц доучиться, куда мы пойдем. Сейчас пока сын находится на больничном. Дальше будем принимать решение», — рассказала мать школьника.

Женщина опасается, что если она заберет сына из гимназии, то ее руководство пожалуется в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее, в июне 2023 года, школьницу из Дагестана затравили после произнесенной на последнем звонке речи. Она заявила, что будет рада больше никогда не видеть одноклассников, а также обратилась к их родителям и попросила лучше следить за своими детьми.