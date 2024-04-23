Уехавшая из России известная юмористка рассказала о «финансовой драме»

Юмористка Приходько рассказала, что ей тяжело работать в эмиграции

Известная российская юмористка Ирина Приходько, уехавшая из России, рассказала о сложностях работы в эмиграции. О них она рассказала в подкасте блогерши Софьи Шац, доступном на YouTube.

Приходько заявила, что испытывает стресс из-за того, что в ее жизни за границей нет стабильности.

«Есть, может быть, финансовая драма какая-то. Потому как там (в России — прим. «Ленты.ру») бы было все стабильно, круто и понятно. И понятно, в какой системе ты двигаешься. Здесь, да, тяжело», — отметила юмористка.

Ранее Приходько рассказала, что ее приглашали стать участницей шоу «Женский стендап» на канале ТНТ. Юмористка отказалась и объяснила свое решение тем, что продюсеры другого проекта — «Stand Up на ТНТ» — пригласили ее к себе раньше.

Приходько стала известной благодаря юмористическим передачам «Открытый микрофон», «Stand Up на ТНТ» и другим проектам. В настоящее время юмористка живет в Испании.