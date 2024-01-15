Популярная в России юмористка рассказала об отказе от съемок в шоу ТНТ

Юмористка Приходько рассказала о приглашении в шоу «Женский стендап»

Популярная в России юмористка Ирина Приходько рассказала, как ее приглашали участвовать в шоу «Женский стендап» на канале ТНТ. Причину, по которой она отказалась от съемок, юмористка назвала в интервью Ирине Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом), доступном на YouTube.

Приходько объяснила, что отказалась от участия в «Женском стендап», так как продюсеры «Stand Up на ТНТ» Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) и Юлия Ахмедова пригласили в их проект раньше.

По словам юмористки, креативный продюсер «Женского стендапа» Ирина Мягкова позвала ее в программу уже после того, как она согласилась участвовать в проекте Белого и Ахмедовой. В итоге, как отметила Приходько, они с коллегой Викторией Складчиковой были единственными участницами-женщинами в «Stand Up на ТНТ».

Ранее Мягкова заявила об усталости от юмора. Юмористка добавила, что любит драмы и дорамы, где нет шуток.

Ирина Приходько — юмористка из Белоруссии. Прославилась благодаря участию в шоу «Открытый микрофон», «Stand Up на ТНТ», «Прожарка», а также YouTube-проекте «Roast Battle». Она уехала из России и проживает в Испании.