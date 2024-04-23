В Белоруссии ограничили выплату дивидендов гражданам недружественных стран

Власти Белоруссии ограничили выплату дивидендов гражданам недружественных стран

Власти Белоруссии ввели ограничения на выплату дивидендов гражданам недружественных стран. Соответствующее постановление правительства республики было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет о собственниках долей и акций белорусских компаний с гражданством некоторых иностранных государств, «совершающих недружественные действия в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций». В перечень таких стран решением Совета министров были включены Австралия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Республика Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария и государства ЕС.

Согласно документу, ограничение на выплату иностранцам будут применяться в случае, если сумма выплаченных в течение календарного года прибыли или дивидендов превышает в совокупности на всех иностранных участников и собственников имущества компании 80 тысяч базовых величин — 3,2 миллиона белорусских рублей (около 91,7 миллиона российских рублей, или около 984 тысячи долларов). Однако получить дивиденды иностранным акционерам будет возможно, если белорусская компания получила от властей соответствующее разрешение — оно выдается на каждую выплату отдельно при соблюдении ряда критериев.

В случае получения отказа от властей, прибыли и дивиденды будут перечисляться на банковские счета со специальным режимом функционирования. Выплата таких средств иностранным участникам будет производиться после окончания срока действия постановления властей. Оно вступит в силу 24 апреля и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Ранее генеральный директор российской брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин оценил спрос зарубежных инвесторов-нерезидентов на обмен замороженными активами в десятки миллиардов рублей. Принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у российских инвесторов потенциально готовы банки и фонды из США и Евросоюза, отметил эксперт. Только за период с мая по декабрь прошлого года на счетах иностранцев могло скопиться около 450 миллиардов рублей выплаченных дивидендов, пояснил Седушкин.