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08:48, 23 апреля 2024Экономика

В Белоруссии ограничили выплату дивидендов гражданам недружественных стран

Власти Белоруссии ограничили выплату дивидендов гражданам недружественных стран

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Белоруссии ввели ограничения на выплату дивидендов гражданам недружественных стран. Соответствующее постановление правительства республики было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет о собственниках долей и акций белорусских компаний с гражданством некоторых иностранных государств, «совершающих недружественные действия в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций». В перечень таких стран решением Совета министров были включены Австралия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Республика Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария и государства ЕС.

Согласно документу, ограничение на выплату иностранцам будут применяться в случае, если сумма выплаченных в течение календарного года прибыли или дивидендов превышает в совокупности на всех иностранных участников и собственников имущества компании 80 тысяч базовых величин — 3,2 миллиона белорусских рублей (около 91,7 миллиона российских рублей, или около 984 тысячи долларов). Однако получить дивиденды иностранным акционерам будет возможно, если белорусская компания получила от властей соответствующее разрешение — оно выдается на каждую выплату отдельно при соблюдении ряда критериев.

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В случае получения отказа от властей, прибыли и дивиденды будут перечисляться на банковские счета со специальным режимом функционирования. Выплата таких средств иностранным участникам будет производиться после окончания срока действия постановления властей. Оно вступит в силу 24 апреля и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Ранее генеральный директор российской брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин оценил спрос зарубежных инвесторов-нерезидентов на обмен замороженными активами в десятки миллиардов рублей. Принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у российских инвесторов потенциально готовы банки и фонды из США и Евросоюза, отметил эксперт. Только за период с мая по декабрь прошлого года на счетах иностранцев могло скопиться около 450 миллиардов рублей выплаченных дивидендов, пояснил Седушкин.

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