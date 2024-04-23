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16:32, 23 апреля 2024Экономика

В Госдуме объяснили отсутствие у россиян денег на ипотеку

Депутат Арефьев увидел причины невозможности россиян взять ипотеку в банках
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

У россиян нет денег на покупку жилья даже в ипотеку, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

При этом чистая прибыль российского банковского сектора в 3,5 триллиона рублей выглядит странно. Так он прокомментировал исследование компании «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру». Согласно его результатам, россияне зарабатывают в два раза меньше среднего платежа по кредиту за квартиру — 60 тысяч рублей в месяц против 120 тысяч рублей в месяц.

Депутат заявил, что «в СССР выдавали жилье, лечили, учили бесплатно», и задался вопросом, почему теперь зарплаты на этой же территории в два раза ниже платежей по ипотеке. «Недавно денег ни на что не хватало, а теперь — хватает, в том числе на новые заводы для импортозамещения», — сказал он.

Ранее «Мир квартир» и маркетплейс «Выберу.ру» провели исследование, где проанализировали жилищный кредит по рыночной ставке в 18 процентов на 30 лет с первоначальным взносом в 30 процентов. Реальный заработок во всех городах-миллионниках оказался ниже дохода, требуемого банками. Наиболее сильный разрыв — в три раза — наблюдался в Москве, где необходимо получать 380 тысяч рублей при средней зарплате в 131,7 тысячи рублей.

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      Мария Черкасова
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