В Госдуме предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет

Вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил разрешить голосовать на выборах в России с 16 лет. Такой законопроект он направил в правительство, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе партии.

«Многие в этом возрасте начинают работать и зарабатывать. Они уже имеют навык критического мышления и опыт работы с различными источникам информации, умеют ее анализировать и делать собственные выводы, что позволяет им формировать собственные политические взгляды и мнения. Они менее склонны полагаться на чужое мнение, больше свободны от стереотипов и предрассудков и отдают предпочтение прогрессивным идеям», — говорится в пояснительной записке.

В качестве примера автор инициативы приводит опыт других стран, где гражданам предоставляют избирательное право с 16 лет — в Аргентине, Австрии, Бельгии, Бразилии, Иране, Шотландии, на Кипре, Кубе, Мальте.

Согласно данным Росстата, на 1 января 2023 года в России проживало более трех миллионов граждан в возрасте 16-17 лет. Таким образом, благодаря принятию законопроекта число избирателей вырастет на 3 миллиона человек, и большинство из них будут мотивированы голосовать на выборах, отмечается в документе.

Также инициатива предлагает разрешить участвовать в подготовке референдумов с 16 лет.

В Госдуме не в первый раз поднимают вопрос о снижении возраста для участия в выборах. Партия ЛДПР вносила аналогичный законопроект в конце 2022 года, но он так и не дошел до рассмотрения нижней палатой парламента.

