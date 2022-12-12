Самый молодой депутат Госдумы высказался об идее голосования с 16 лет

Самый молодой депутат Госдумы Власов поддержал законопроект о голосовании с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов поддержал идею о предоставлении россиянам права голосовать с 16 лет. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что современная молодежь взрослеет раньше.

Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования граждан с 16 лет. Авторы инициативы считают, что уменьшение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь и повысить явку на выборах.

Я считаю, в 16, 17, 18 лет ребята смышленые, разбирающиеся, особенно в современном мире, в политике, и сравнивать их знания политической ситуации в стране и в мире с тем, что было, например, 20 лет назад мне кажется неправильным. Сейчас взрослеют раньше — это ни для кого не секрет Василий Власов депутат Госдумы

По словам парламентария, у человека в этом возрасте должна быть возможность получить своего представителя в Госдуме, муниципальном совете, законодательном собрании и так далее. Более того, во многих странах юные избиратели имеют аналогичное право.

К 16 годам граждане уже обладают многими из прав, например, возможностью управлять транспортным средством, вступать в брак, работать неполный рабочий день, отметил депутат. При этом, по его словам, возможности отдать свой голос за ту или иную политическую партию у человека нет.

«С одной стороны, права человека могут быть нарушены в 16-17 лет, он может быть не доволен ситуацией в стране, какими-то другими вещами, но свою гражданскую позицию он никак выразить не может, кроме как пойти на митинг. Чтобы была возможность у человека получить своего представителя в этом возрасте, в Госдуме такая инициатива и выносится», — поделился Власов.

Ранее партия «Справедливая Россия — За правду» заявила о намерении внести в Госдуму аналогичный законопроект с предложением выплачивать в декабре дополнительную страховую пенсию по старости.

