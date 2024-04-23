В Канаде появится человек с пенисом и вагиной одновременно

В Канаде суд постановил, что операция по формированию вагины при сохранении уже имеющегося пениса должна быть оплачена за счет медицинской страховки. Об этом сообщает National Post.

Некто К.С. из провинции Онтарио идентифицирует себя как женщину и использует женское имя, но от рождения имеет мужские половые органы. В 2022 году государственная система медицинского страхования Онтарио отказалась финансировать вагинопластику с сохранением полового члена, которую К.С. планировала провести в американской клинике.

К.С. подала жалобу, заявив, что принуждение к удалению пениса будет сродни незаконному акту конверсионной терапии. Ее также беспокоил риск осложнений и недержания мочи из-за изменений в мочевыводяших путях, а также риск дисфункции оргазма.

Юристы ответчика настаивали, что вагинопластика может быть страховой услугой лишь в случае удаления пениса. Суд отверг их доводы, поскольку вагинопластика и пенэктомия оказались указаны как отдельные услуги в списке операций, которые могут финансироваться в Онтарио за счет медицинской страховки.

Ранее сообщалось, что пожилой житель Таиланда после приема виагры засунул пенис в пластиковую бутылку и не смог его вытащить. 65-летний мужчина рассказал, что страдает от эректильной дисфункции, поэтому решил принять виагру.