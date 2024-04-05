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00:29, 5 апреля 2024Из жизни

Принявший виагру пожилой мужчина засунул пенис в бутылку и не смог его вытащить

Фото: nito / Shutterstock / Fotodom

Пожилой житель Таиланда засунул пенис в пластиковую бутылку после приема виагры и не смог его вытащить. Об этом сообщает The Thaiger.

65-летний мужчина из Бангкока рассказал, что страдает от эректильной дисфункции, поэтому решил принять виагру. Он выпил три таблетки лекарственного средства, а затем засунул пенис в горлышко пластиковой бутылки, чтобы убедиться, что оно работает. Лекарство подействовало, однако мужчина не смог достать половой орган из емкости. По словам тайца, он ждал, пока действие препарата прекратится, однако эрекция не ослабевала.

Через некоторое время мужчина захотел справить нужду. Для этого он отрезал дно пластиковой бутылки. Однако из-за сильного давления на пенис он не смог сходить в туалет, а его половой орган начал опухать и кровоточить. В конце концов таец обратился к спасателям.

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По словам специалистов, прибывших на помощь, им потребовалось около часа, чтобы извлечь пенис мужчины из бутылки. Спасателям пришлось аккуратно разрезать горлышко емкости, чтобы не поранить половой орган. После успешной спасательной операции пострадавшего настоятельно попросили пройти медицинское обследование в больнице.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина потерял сознание после того, как попытался увеличить пенис. Он надел на половой орган 11 стальных колец.

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      Алиса Удовик
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