В Крыму чиновники забыли выключить микрофоны и выдали неожиданную фразу

В госсовете Крыма чиновники забыли о микрофонах и выдали фразу о своих заслугах

В госсовете Крыма чиновники забыли выключить микрофоны и выдали неожиданную фразу о своих заслугах. Разговор удалось записать, соответствующее аудиосообщение разместил Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, как председатель госсовета полуострова Владимир Константинов проводит заседание. Затем он объявляет десятиминутный перерыв и забывает о микрофоне. Слышно, как Константинов начинает общаться со своим заместителем Ефимом Фиксом. «Слушай, возникло ощущение, что мы работаем», — говорит глава госсовета. Его помощник в ответ заявляет: «Да ничего себе! Пашем!»

Ранее сообщалось, что вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин отверг подозрения в связи с движением ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).