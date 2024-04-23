Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 23 апреля 2024Россия

В Крыму чиновники забыли выключить микрофоны и выдали неожиданную фразу

В госсовете Крыма чиновники забыли о микрофонах и выдали фразу о своих заслугах

В госсовете Крыма чиновники забыли выключить микрофоны и выдали неожиданную фразу о своих заслугах. Разговор удалось записать, соответствующее аудиосообщение разместил Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, как председатель госсовета полуострова Владимир Константинов проводит заседание. Затем он объявляет десятиминутный перерыв и забывает о микрофоне. Слышно, как Константинов начинает общаться со своим заместителем Ефимом Фиксом. «Слушай, возникло ощущение, что мы работаем», — говорит глава госсовета. Его помощник в ответ заявляет: «Да ничего себе! Пашем!»

Ранее сообщалось, что вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин отверг подозрения в связи с движением ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      Упавший беспилотник нашли возле сельхозпроизводства в российском регионе

      Бывшая жена Билла Гейтса рассталась с новым возлюбленным

      Названы особенности использованной для атаки по Белгородской области системы ВСУ

      Друзья Эмбер Херд рассказали о ее состоянии после судов с Джонни Деппом

      Российская спортсменка лишилась зарплаты из-за получения нейтрального статуса

      Россияне начали массово скупать туры и билеты на лето

      В России высказались о возобновлении сноса памятника Советской армии в Болгарии

      Врач призвала людей с больным кишечником добавить в рацион один продукт

      Россияне рассказали о планах на майские праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше