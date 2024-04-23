Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:45, 23 апреля 2024Россия

В Петербурге трамвай столкнулся с большегрузом, сошел с рельсов и попал на видео

Появилось видео ДТП с участием большегруза и трамвая в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге трамвай сошел с рельсов после столкновения с большегрузом. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

По его данным, при столкновении грузовик протащил трамвай за собой и повредил его кабину.

На кадрах видно, как половина трамвая находится на асфальте. Неподалеку от него стоит грузовой автомобиль. На рельсах в обе стороны стоят в очереди еще несколько трамваев, которые не могут проехать дальше из-за ДТП.

Отмечается, что пострадавших в аварии нет.

Ранее в Тюмени шестилетнего мальчика, который убегал от бродячей собаки, сбила машина, он получил травму. Ребенок гулял во дворе с родителем и другом, однако в какой-то момент остался без присмотра. За мальчиком погналась бродячая собака, и он выбежал на дорогу, где его сбил автомобиль.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      Шойгу заявил о расширении зоны контроля ВС России в ДНР

      Эрдоган заявил о новом порядке в Закавказье

      Раскрыты страны с базами военной техники США для передачи Украине

      В Чехии поймали готовившего покушение на президента Словакии украинца

      Шойгу рассказал о ситуации на линии фронта

      Шойгу анонсировал повышение интенсивности ударов по объектам ВСУ

      В МИД Украины прокомментировали отказ в консульских услугах за границей

      Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

      Шольц запретил Путину ссылаться на Канта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше