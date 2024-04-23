В Петербурге трамвай столкнулся с большегрузом, сошел с рельсов и попал на видео

Появилось видео ДТП с участием большегруза и трамвая в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге трамвай сошел с рельсов после столкновения с большегрузом. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

По его данным, при столкновении грузовик протащил трамвай за собой и повредил его кабину.

На кадрах видно, как половина трамвая находится на асфальте. Неподалеку от него стоит грузовой автомобиль. На рельсах в обе стороны стоят в очереди еще несколько трамваев, которые не могут проехать дальше из-за ДТП.

Отмечается, что пострадавших в аварии нет.

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