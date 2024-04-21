Убегавшего от бродячей собаки ребенка сбила машина в российском регионе

В Тюмени убегавшего от бродячей собаки шестилетнего мальчика сбила машина

В Тюмени шестилетнего мальчика, который убегал от бродячей собаки, сбила машина, он получил травму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ГИБДД российского региона.

Отмечается, что ребенок гулял во дворе с родителем и другом, однако в какой-то момент остался без присмотра. За мальчиком погналась бродячая собака, и он выбежал на дорогу, где его сбил автомобиль. За рулем находился 23-летний водитель.

«В результате ДТП ребенок получил травму ноги. (...) Обстоятельства происшествия выясняются», — добавили в госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Калужской области двое мужчин избили мальчика с эпилепсией и бездомную собаку, которая гуляла рядом. Мать пострадавшего заявила, что ребенок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Семья обратилась в полицию.