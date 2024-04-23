В России зарегистрировали аналог одного из самых дорогих препаратов в мире

«Ведомости»: Минздрав зарегистрировал в РФ аналог спинразы для терапии СМА

Министерство здравоохранения России зарегистрировало аналог спинразы — одного из самых дорогих препаратов в мире, предназначенного для терапии всех типов спинально-мышечной атрофии (СМА). Лекарственное средство будет выпускать компания «Генериум», следует из Государственного реестра лекарственных средств. На это обратили внимание «Ведомости».

Информацию о регистрации аналога спинразы (международное непатентованне название — нусинерсен) подтвердили и в биотехнологической компании-производителе. Там отметили, что российский препарат будет дешевле спинразы американской компании Biogen, стоимость которой превышает 5 миллионов рублей за упаковку. Насколько цена на препарат будет ниже, представитель компании не уточнил.

Нусинерсен входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, список которых обновляет правительство. Цены на такие препараты регулирует государство. В ФАС, по данным издания, пока не поступали материалы из Минздрава — в том числе касательно предлагаемой производителем цены. Как полагает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, цена российского нусинерсена может быть ниже на 20 процентов. В свою очередь, снижение стоимости на 15 процентов допускает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Гендиректор «Генериума» Даниил Талянский подчеркнул, что выпуск препарата для терапии СМА в России сделает его доступным для большей части пациентов, которым показана такая терапия. Лекарство будет полностью производиться на площадке компании во Владимирской области, добавил он.

Что такое СМА? СМА — редкое генетическое заболевание, которое поражает двигательные нейроны спинного мозга и провоцирует нарастающую мышечную слабость. Заболевание считается самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности: страдающий от болезни ребенок теряет возможность двигаться и дышать. Средняя продолжительность жизни с таким диагнозом, по оценке невролога Александра Курмышкина, составляет около 25-26 лет.

Летом 2022 года в России официально появился препарат «Золгенсма», который применяется для лечения СМА. На тот момент лекарственное средство было одним из трех существующих в мире препаратов, применяющихся при этом генетическом заболевании.