В российском городе бетонная стена расплющила машину

В Березовском рухнувшая бетонная стена расплющила припаркованную машину

В Березовском Свердловской области упавшая бетонная стена расплющила припаркованную возле нее машину. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел на улице Гагарина, 19 ночью. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как длинное бетонное ограждение накренилось и за считанные секунды обрушилось на машину, раздавив ее. Известно, что пострадавшее авто была припаркована у стены более года назад.

Уточняется, что подпорная стена держала грунт на склоне. Под давлением массы земли она медленно наклонялась. По словам местных жителей, риск обрушения стены существовал с 2017 года, когда на ней заметили повреждения. Они пожаловались, что неоднократно обращались в управляющую компанию (УК), поскольку стена находится на общедомовом земельном участке, однако организация проигнорировала даже предписание Госжилинспекции, требовавшей устранить нарушения. Единственное, что делала УК для того, чтобы обезопасить проходящих в опасной близости к стене взрослых и детей, — это огораживала подъезд и проход.

Ранее в апреле стало известно, что в школе города Южноуральска потолок едва не рухнул на головы людям.