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07:29, 23 апреля 2024Силовые структуры

В российском городе при обслуживании светофоров похитили 50 миллионов рублей

В Новосибирске прокурор взыскивает 50 млн рублей, похищенных при госконтрактах

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В Новосибирске прокурор заявил гражданский иск о взыскании в пользу мэрии города 50 миллионов рублей, похищенных обвиняемыми при исполнении госконтрактов по организации дорожного движения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, с 2017 по 2018 год муниципальные учреждения, отвечающие за обслуживание светофоров, заключали контракты с частными организация. Подрядчики должны были содержать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением. Однако все 50 миллионов рублей были потрачены на другие цели.

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в полицейский отдел доставили бывшего главу транспортного департамента мэрии Новосибирска Романа Дронова. Его допрашивали в рамках расследования дела о хищения 50 миллионов рублей из бюджета города.

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      Екатерина Кашурникова
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