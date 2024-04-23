В самолет с россиянами на борту ударила молния

Aviaincident: в летевший из Сургута в Омск самолет ударила молния

В самолет российской авиакомпании Utair ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сургута в Омск пассажирским ATR 72 в воскресенье, 21 апреля. «После посадки на послеполетном осмотре обнаружены следы разряда атмосферного электричества в передней части фюзеляжа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после выполнения комплекса работ по восстановлению неисправностей лайнер был допущен к полетам.

Ранее у самолета авиакомпании Qatar Airways, летевшего из Германии в Катар, в небе отказал автопилот. Инцидент случился 19 апреля с направлявшимся из Дюссельдорфа в Доху Boeing с пассажирами на борту. Отмечается, что практически сразу после вылета экипаж лайнера сообщил о неполадках с автопилотом и прекратил набор высоты.