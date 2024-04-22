У самолета с пассажирами на борту отказал автопилот в небе

AeroInside: у летевшего из Германии в Катар самолета отказал автопилот в небе

У самолета авиакомпании Qatar Airways, летевшего из Германии в Катар, отказал автопилот в небе. Об этом пишет портал AeroInside.

Инцидент случился с направлявшимся из Дюссельдорфа в Доху Boeing с пассажирами на борту 19 апреля. Отмечается, что практически сразу после вылета экипаж лайнера сообщил о неполадках с автопилотом и прекратил набор высоты.

По данным источника, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт вылета. Таким образом, спустя примерно 75 минут после начала рейса самолет приземлился в немецкой авиагавани. Лайнер оставался на земле около 24 часов и на следующий день вылетел обратно в Доху.

Пилоты российского самолета заметили неизвестный предмет в небе. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Москву Boeing 21 апреля.