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13:02, 22 апреля 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неизвестный предмет в небе

Пилоты летевшего в Москву самолета заметили объект темного цвета в небе

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Пилоты российского самолета заметили неизвестный объект в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Москву Boeing 21 апреля. «Командир воздушного судна доложил о наблюдении объекта темного цвета во встречном направлении выше полета», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, экипаж продолжил выполнение рейса. Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее у самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines с пассажирами на борту отказал двигатель в небе. Инцидент случился с летевшим из Сент-Луиса (Миссури) в Сакраменто (Калифорния) Boeing 737–800 в пятницу, 19 апреля, практически сразу после вылета.

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      Фариза Бацазова
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