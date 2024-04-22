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09:02, 22 апреля 2024Путешествия

У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель в небе

У летевшего в Калифорнию самолета Southwest Airlines отказал двигатель в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines с пассажирами на борту отказал двигатель в небе. Об этом пишет портал AeroInside.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сент-Луиса (Миссури) в Сакраменто (Калифорния) Boeing 737–800 в пятницу, 19 апреля, практически сразу после вылета. Отмечается, что пилоты прекратили набор высоты и сообщили о неисправности левого двигателя.

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По данным источника, один из пассажиров рейса заметил вырывающиеся из левого двигателя языки пламени и дым. Из-за случившегося командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. В результате лайнер приземлился в авиагавани Сент-Луиса спустя примерно 25 минут после начала рейса.

Посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее два самолета популярных американских авиакомпаний с пассажирами на борту едва не столкнулись в аэропорту США. Инцидент случился с Boeing 737-800 MAX и Embraer ERJ-190 в национальной авиагавани Вашингтона имени Рональда Рейгана 18 апреля.

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      Фариза Бацазова
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