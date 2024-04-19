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16:53, 19 апреля 2024Путешествия

Два самолета с пассажирами на борту едва не столкнулись в аэропорту

Самолеты Southwest Airlines и JetBlue едва не столкнулись в аэропорту США

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Два самолета популярных американских авиакомпаний с пассажирами на борту едва не столкнулись в аэропорту США. Об этом пишет ABC 7.

Непредвиденная ситуация произошла с Boeing 737-800 MAX и Embraer ERJ-190 в национальной авиагавани Вашингтона имени Рональда Рейгана 18 апреля. Направлявшемуся в Бостон лайнеру JetBlue Airways пришлось экстренно прервать взлет после того, как самолет Southwest Airlines внезапно выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

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По данным источника, воздушные суда пролетели на расстоянии 120 метров друг от друга, что примерно равно длине трех самолетов. Отмечается, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в самолет Embraer ERJ-195 авиакомпании Austrian Airlines ударила молния. Нештатная ситуация случилась с летевшим из Вены в Неаполь лайнером спустя примерно 40 минут после начала рейса.

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      Фариза Бацазова
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