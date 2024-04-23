В Венгрии высмеяли фон дер Ляйен

В Будапеште появился ироничный плакат с главой ЕК фон дер Ляйен и оппозицией

В Будапеште появился плакат, изображающий главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в качестве «хозяйки» венгерской оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Плакат получил название «покорные слуги Брюсселя». На нем изображена глава Еврокомиссии в окружении бывшего премьера Венгрии, его жены экс-кандидата в премьеры от оппозиции, мэра Будапешта и юриста Петера Мадьяра. Они держат в руках таблички со словами «война», «гендер» и «миграция».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрит и выступит против выделения двух миллиардов евро в пользу членов Европейского союза за завершенные поставки оружия Украине до тех пор, пока сам Киев не даст гарантий, что венгерские компании не окажутся в списке «международных спонсоров войны». Он отметил, что позиция Венгрии по этому вопросу остается неизменной.