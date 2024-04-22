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17:09, 22 апреля 2024Мир

Венгрия выступила против поставок оружия Украине

Сийярто: Венгрия не одобрит выделение 2 млрд евро членам ЕС за оружие Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Будапешт не одобрит и выступит против выделения 2 миллиардов евро в пользу членов Европейского союза за завершенные поставки оружия Украине до тех пор, пока сам Киев не даст гарантий, что венгерские компании не окажутся в списке «международных спонсоров войны», как это было ранее. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Позиция Венгрии неизменна. Пока мы не получим гарантий, что Украина не прекратит "охоту на ведьм" против венгерских предприятий, мы не согласимся на такое предложение», — заявил министр.

Еще в октябре прошлого года Сийярто заявлял, что Будапешт требует от Киева письменных гарантий невключения банка OTP в список «спонсоров войны». «Все причины, по которым банк ОТР включили в список "спонсоров войны", были ложными, смехотворными и необоснованными. Поэтому мы считаем естественным, чтобы ОТР в списке не фигурировал», — пояснил дипломат.

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      Виктория Кондратьева
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