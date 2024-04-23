Власти Таиланда введут для россиян 60-дневный безвизовый режим

Khaosod: власти Таиланда согласовали 60-дневный безвизовый режим для россиян

Власти Таиланда решили ввести для туристов из России 60-дневный безвизовый режим. Об этом пишет местное издание Khaosod.

Уточняется, что кабмин согласовал предложение министерства иностранных дел Таиланда об освобождении от получения виз граждан РФ, которые посещают королевство с туристическими целями на срок до 60 дней. Новый режим вступит в силу 1 мая.

В начале апреля власти еще одной страны Азии, Шри-Ланки, продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. Пилотный проект будет действовать до 30 апреля.