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11:11, 23 апреля 2024Путешествия

Власти Таиланда введут для россиян 60-дневный безвизовый режим

Khaosod: власти Таиланда согласовали 60-дневный безвизовый режим для россиян

Фото: Jorge Silva / Reuters

Власти Таиланда решили ввести для туристов из России 60-дневный безвизовый режим. Об этом пишет местное издание Khaosod.

Уточняется, что кабмин согласовал предложение министерства иностранных дел Таиланда об освобождении от получения виз граждан РФ, которые посещают королевство с туристическими целями на срок до 60 дней. Новый режим вступит в силу 1 мая.

В начале апреля власти еще одной страны Азии, Шри-Ланки, продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. Пилотный проект будет действовать до 30 апреля.

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      Марина Черняк
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