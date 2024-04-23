Уехавший учиться в США москвич пожаловался на местную медицину

«Лента.ру»: уехавший в США россиянин назвал местную медицину очень дорогой

Уехавший в США 20-летний Сергей (имя изменено) из Москвы рассказал, почему местные предпочитают не обращаться к врачам лишний раз. Свои наблюдения он подробно описал в интервью «Ленте.ру».

Москвич, который учится в Йеле, отметил, что ему очень повезло, потому что его медицинскую страховку оплачивает университет. Она стоит около 1,6 тысячи долларов (150 тысяч рублей) в семестр и включает в себя все, кроме стоматологии. По словам Сергея, у некоторых его знакомых не было медицинской страховки всю жизнь, потому что они не могли ее себе позволить. Он объяснил, что именно поэтому американцы часто прибегают к методам домашней медицины.

При этом москвич заметил, что больницы выглядят отлично, и в них всегда все есть. Тем не менее попасть на прием к специалисту сложно. По опыту Сергея, даже к терапевту в студенческой больнице нужно записываться за три дня, и это если повезет. Он пожаловался, что очень долго ждал своей очереди, и сам прием тоже длился очень долго. В итоге Сергею выписали лекарства на 15 долларов (1,4 тысячи рублей). Так как на тот момент у него было мало денег, это был существенный удар по его бюджету.

Приема специализированных врачей, по его словам, приходится ждать еще дольше. Москвич записался к окулисту в феврале, попал к нему в апреле, а потом еще долго ждал рецепт на очки и линзы.

Также Сергей рассказал, как местные относятся к русским. Он признал, что политические разногласия действительно существуют, но большинство местных это мало беспокоит.