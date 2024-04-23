Уехавший учиться в США москвич рассказал об отношении местных к русским

«Лента.ру»: уехавший в США россиянин отметил, что к русским относятся хорошо

Уехавший в США 20-летний Сергей (имя изменено) из Москвы рассказал, как местные относятся к русским. Свои наблюдения он подробно описал в интервью «Ленте.ру».

Москвич, который учится в Йеле, отметил, что в целом к россиянам относятся хорошо. Особенно уважают русскую культуру: в студенческом театре, например, регулярно ставят пьесы Чехова. Причем Сергей так и не смог достать билеты ни на один из трех дней показов, так все быстро раскупили. В университете также проходила небольшая выставка про Россию.

Однако вне университета, по его словам, иногда раздаются русофобские высказывания. Однако они скорее забавляют Сергея, чем расстраивают, потому что не имеют отношения к реальности.

Периодически выходят политики или какие-то посторонние люди и говорят, что из американских университетов нужно выгнать детей русских олигархов. Я знаю всех русских, кто учится в Йеле, и родителей-олигархов ни у кого нет. Такое меня скорее смешит, а не злит Сергей уехавший учиться в Йель москвич

Россиянин добавил, что политические разногласия действительно существуют, но большинство местных это мало беспокоит. Он утверждает, что для многих «конфликт России и Украины — то же, что и какая-нибудь война в Эфиопии». Сергей также признался, что агрессии по отношению к себе он не встречал.

Москвич также рассказал, что стереотип о том, что американцы плохо знают географию, отчасти правдив. «Даже в Йеле я встречал девочек из Калифорнии, которые думают, что Россия круглый год в снегах. И не понимают, почему я утверждаю, что Сибирь — это часть России. Хотя, наверное, и не должны», — поделился наблюдениями он.

Также Сергей пожаловался на проблемы с общественным транспортом в США. Он признался, что не смог выдержать и пяти минут в метро в Филадельфии из-за невыносимого запаха.