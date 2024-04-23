Заслуженная артистка России заявила о наличии у Пугачевой хозяина

Кормухина заявила, что почти у всех уехавших из России артистов есть «хозяева»

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина высказалась об уехавших из России артистах, а также заявила, что у эстрадной певицы Аллы Пугачевой есть некий хозяин. Ее слова приводит aif.ru.

Артистка отметила, что не обращает внимания на покинувших страну коллег. «Все эти, кто ненавидит Родину издалека или "любит" Украину издалека, пусть там и будут — вдалеке», — сказала она, подчеркнув, что не знает среди уехавших артистов ни одного человека, кто «уехал по своим убеждениям».

По словам певицы, у всех них «есть хозяева». «И у Пугачевой, и у [лидера рок-группы «Аквариум»] Бориса Гребенщикова (признан Минюстом России иностранным агентом) есть хозяин. Поверьте мне, у каждого из них. Я их давно и хорошо знаю. Хозяину даже не нужно давать команды — люди знают, чего он от них ждет, и упреждают его желания», — заявила Кормухина.

Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Алла Пугачева не является биологической матерью детей юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом).